Kafasına kask takıp bir iş yerini bastı: Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Yayınlanma:
Sakarya'da araç yağ bakım servisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Ekipler saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araç bakım servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi 4045 Sokak’taki bir yağ bakım servisinde meydana geldi. İş yeri sahipleri M.U. (36) ve İ.A. (45) oturdukları sırada, aralarında husumet bulunan E.Y. (18) motosikletle iş yerine geldi.

Başında kaskla içeri giren E.Y., yanında getirdiği tüfekle M.U. ve İ.A.’ya ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

sakarya-saldiri.png

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAÇIŞ GÜZERGAHLARI BELİRLENDİ

Saldırının ardından E.Y., dışarıda araçta bekleyen E.İ. (21) ve G.Y. (22) ile birlikte kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kaçış güzergâhlarını belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıSakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
İETT otobüsü kayarak yoldan çıktı: İşte o anlar
İETT otobüsü kayarak yoldan çıktı: İşte o anlar
İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Üç gün kapatıldı
İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Üç gün kapatıldı