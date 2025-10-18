Kafasına kask takıp bir iş yerini bastı: Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araç bakım servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi 4045 Sokak’taki bir yağ bakım servisinde meydana geldi. İş yeri sahipleri M.U. (36) ve İ.A. (45) oturdukları sırada, aralarında husumet bulunan E.Y. (18) motosikletle iş yerine geldi.

Başında kaskla içeri giren E.Y., yanında getirdiği tüfekle M.U. ve İ.A.’ya ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAÇIŞ GÜZERGAHLARI BELİRLENDİ

Saldırının ardından E.Y., dışarıda araçta bekleyen E.İ. (21) ve G.Y. (22) ile birlikte kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kaçış güzergâhlarını belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.