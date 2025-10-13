Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.B. idaresindeki 34 ZR 0806 plakalı otomobil ile ana yolda dönüş yapan A.T. yönetimindeki 54 FT 043 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilden biri, yol kenarındaki otluk alana düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, 34 ZR 0806 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Y., M.N.Y. ve F.Y. isimli 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.