Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Kozluk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.B. idaresindeki 34 ZR 0806 plakalı otomobil ile ana yolda dönüş yapan A.T. yönetimindeki 54 FT 043 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilden biri, yol kenarındaki otluk alana düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kafa kafaya faciada can pazarı! Tırın altında kalan otomobilden sağ çıkan olmadıKafa kafaya faciada can pazarı! Tırın altında kalan otomobilden sağ çıkan olmadı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, 34 ZR 0806 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Y., M.N.Y. ve F.Y. isimli 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Türkiye
Ankara'daki barajlar korkunç seviylere geriledi
Ankara'daki barajlar korkunç seviylere geriledi
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı