Kafa kafaya faciada can pazarı! Tırın altında kalan otomobilden sağ çıkan olmadı
Yayınlanma:
Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil karşı yöne geçerek tırla çarpıştı. Feci kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi.

Rize'de feci kaza: 2 ölü ve çok sayıda yaralı

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki tıra çarptı.

yeni-proje-22.jpg

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

BİR KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

