Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planı Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan genelgeyle, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)" yürürlüğe girdi. Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çok taraflı ve bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği vurgulandı.

Plan kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordineli çalışmanın önemine dikkat çekildi. "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle hazırlanan eylem planının, tüm paydaş kurumların plan ve programlarına entegre edilmesi istendi.

Eylem Planı'nın uygulanmasında koordinasyon görevi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne verildi. Planın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulacak sistem üzerinden yürütülecek, yıllık izleme raporları Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Genelgenin tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"'Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar vermektedir. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklenmektedir.

Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecektir.