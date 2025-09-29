Kadına şiddet paylaşımı sanal devriyeye takıldı: Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye sırasında bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşım üzerine harekete geçti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelenen görüntüler sonucunda, savunmasız bir kadına şiddet uyguladığı görülen kişinin kimliğinin 37 yaşındaki G.B. olduğu tespit edildi.

25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalarını devam ettiren polis ekipleri, şüphelinin 25 suç kaydı bulunduğunu belirledi. Ekipler, adresini belirledikleri G.B.'ye yönelik operasyon yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN GÖZALTINDA

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.