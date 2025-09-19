Mardin'de erkek şiddeti! Karısını bıçaklayan adam tutuklandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı yargıya taşındı. Olay, 15 Eylül’de Nur Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan B. (36) ile eşi M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.B., eşini bıçakla yaraladı. Yaralı Ceylan B., kendini evin dışına atarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ceylan B., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kadın taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısa sürede yakalanan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.