Kadıköy'de iş cinayeti! 60 yaşındaki işçi çukura düştü

Yayınlanma:
Kadıköy'de 60 yaşındaki Nazım T. çalıştığı inşaattan şantiye çukuruna düştü. Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

İstanbul Kadıköy'de bir inşaatta çalışan Nazım T., yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay saat 15.30 sıralarında Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada meydana geldi.

İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldüİSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü

5'nci kattan düşen işçi feci şekilde can verdi5'nci kattan düşen işçi feci şekilde can verdi

Şantiye'de çalışan 60 yaşındaki Nazım T., dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü.

istanbul-kadikoyde-insaatta-yuksekten-957365-284315.jpg

istanbul-kadikoyde-insaatta-yuksekten-957361-284315.jpg

İŞÇİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Türkiye
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır