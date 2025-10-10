Kadıköy'de iş cinayeti! 60 yaşındaki işçi çukura düştü
İstanbul Kadıköy'de bir inşaatta çalışan Nazım T., yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.
Olay saat 15.30 sıralarında Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada meydana geldi.
Şantiye'de çalışan 60 yaşındaki Nazım T., dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü.
İŞÇİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.