İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), eylül ayı iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre, eylül ayında 206 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Eylül ayında en çok iş cinayeti tarım işkolunda meydana geldi. Ölenlerin 27’si çiftçi ve 22’si tarım işçisi. İkinci sırada 43 ölüm ile inşaat işkolu var. Ölümlerin yüzde 35’i deprem şehirlerinde oldu.

Üçüncü sırada ise tanker, tır, kamyon, kargo aracı, minibüs ve taksi şoförlerinin ölümleriyle taşımacılık işkolu geldi.

9 AYDA 1566 KİŞİ İŞ CİNAYETİNDE ÖLDÜ

İSİG Meclisi’nin bilançosuna göre, 2025’in ilk dokuz ayında iş cinayeti sayısı 1566’ya (ocak 180, şubat 124, mart 159, nisan 156, mayıs 178, haziran 164, temmuz 207, ağustos 192) ulaştı.

İŞ CİNAYETLERİNİN ÖLÜM SEBEPLERİ

Raporda, ölüm sebeplerine göre iş cinayetlerinin yüzde 26’sı trafik, servis kazası, yüzde 18’inin ezilme, yüzde 14’ünün kalp krizi ve beyin kanaması, yüzde 16’sının yüksekten düşmeden kaynaklı yaşandığı belirtildi.

9 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

İş cinayetleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 14 yaş ve altı 3 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 36 işçi, 30-49 yaş arası 90 işçi, 50-64 yaş arası 53 işçi, 65 yaş ve üstü 9 işçi ve yaşı bilinmeyen 9 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.