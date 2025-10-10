5'nci kattan düşen işçi feci şekilde can verdi

Malatya'da 34 yaşındaki inşaat işçisi Adem Biroğlu, 5'nci kattan düştü. Ağır yaralı halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Biroğlu, yaşamını yitirdi.

Malatya'da çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen duvar ustası 34 yaşındaki Adem Biroğlu, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Adem Biroğlu, inşaatın 5’inci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Biroğlu, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldüİSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü

EYLÜL AYINDA 206 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), eylül ayı iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre, eylül ayında 206 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Eylül ayında en çok iş cinayeti tarım işkolunda meydana geldi. Ölenlerin 27’si çiftçi ve 22’si tarım işçisi. İkinci sırada 43 ölüm ile inşaat işkolu var. Ölümlerin yüzde 35’i deprem şehirlerinde oldu.

