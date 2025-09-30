Kaçırmak için yutmuşlar! Midelerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durudulan yolcu otobüsünde yakalanan iki kişinin mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİTLİS'TE 2 YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatvan'da bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

MİDELERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI!

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.