Kaçırmak için yutmuşlar! Midelerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durudulan yolcu otobüsünde yakalanan iki kişinin mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Yabancı uyruklu olduğu belirtilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİTLİS'TE 2 YOLCU GÖZALTINA ALINDI
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatvan'da bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
MİDELERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI!
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
