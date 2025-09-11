Kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişler
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 17 el bombası ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında; 1 lazerleme, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 12 piyede tüfeği, 13 dürbün, 17 el bombası, 23 tabanca, 212 şarjör, 23 bin 822 fişek ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI
Silah ve mühimmatlara polis ekipleri tarafından el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
