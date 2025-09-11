Kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişler

Kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişler
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 17 el bombası ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında; 1 lazerleme, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 12 piyede tüfeği, 13 dürbün, 17 el bombası, 23 tabanca, 212 şarjör, 23 bin 822 fişek ele geçirildi.

el-bombasi-ve-silahlarla-yakalanan-2-sup-908137-269847.jpg

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Silah ve mühimmatlara polis ekipleri tarafından el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de kadın cinayeti! Eski sevgilisini vurup saklandığı evde intihar ettiİzmir'de kadın cinayeti! Eski sevgilisini vurup saklandığı evde intihar etti

Ahşap tüfek polisi alarma geçirdi: Gerçek sanıldı, oyuncak çıktıAhşap tüfek polisi alarma geçirdi: Gerçek sanıldı, oyuncak çıktı

Kaynak:DHA

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
Son dakika | Meclis komisyonu 8. kez toplandı
Son dakika | Meclis komisyonu 8. kez toplandı
Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlı saldırı
Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlı saldırı