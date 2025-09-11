Kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişler

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 17 el bombası ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

