İzmir'de kadın cinayeti! Eski sevgilisini vurup saklandığı evde intihar etti

Yayınlanma:
İzmir’in Urla ilçesinde, bir eğlence mekanında eski sevgilisini tabancayla öldüren R.G. (34), iki kişiyi de yaraladıktan sonra saklandığı evde intihar etti.

İzmir’in Urla ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak’taki bir eğlence mekanında R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle R.G., yanında taşıdığı tabancayla Angun’a ateş etti. Açılan ateş sırasında Ü.A. (23) ve D.T. (27) isimli iki kişi de yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Selin Angun kurtarılamadı. İki yaralının tedavisi devam ederken, saldırgan R.G. olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Urla’da bir evden silah sesi geldiği ihbarı alındı. Adrese giden ekipler, R.G.’nin kendi yaşamına son verdiğini belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

