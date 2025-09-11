Ahşap tüfek polisi alarma geçirdi: Gerçek sanıldı, oyuncak çıktı

Ahşap tüfek polisi alarma geçirdi: Gerçek sanıldı, oyuncak çıktı
Yayınlanma:
Bursa'da kavga ihbarına giden polis bir araçta yaptığı aramada oyuncak tüfek ele geçirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kavga ihbarına olay yerine giden polis bir otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında ahşap tüfek buldu.

Saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, polise silahlı kavga ihbarı yapıldı. Bu bilgi üzerine olay yerine gelen gelen polis herhangi bir olmadığını belirledi.

bursada-kavga-ihbarina-giden-polis-oto-907520-269639.jpg

BAGAJ KISMINDAN AHŞAP TÜFEK ÇIKTI

Polis, ihbar edilen şüpheli bir araçta yaptığı aramada aracın bagaj kısmında ahşaptan yapılmış tüfek buldu.

Silahı inceleyen polis, tabancanın oyuncak olduğunu tespit etti.

bursada-kavga-ihbarina-giden-polis-oto-907519-269639.jpg

OYUNCAĞI KENDİ YAPMIŞ

Aracı kullanan A.B., mobilyacı olduğunu ve silah görünümlü oyuncağı kendisinin yaptığını söyledi.

Ahşap oyuncağa el konulurken, sürücü ifadesinin alınmasının ardından aracını alarak olay yerinden ayrıldı.

bursada-kavga-ihbarina-giden-polis-oto-907517-269639.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

