Kaçak kazıya suçüstü operasyon! 4 gözaltı
Yayınlanma:
Aydın’ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kqazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı anlar, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Aydın’da, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığına ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçildi.
Kaçak kazıya jandarma baskını: 2 gözaltı
Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!
Kazı alanında yapılan aramalar sırasında 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
O ANLAR SANiYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı anlar ise, olay yerinde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA
