Kaçak kazıya suçüstü operasyon! 4 gözaltı

Aydın’da, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığına ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Kaçak kazıya jandarma baskını: 2 gözaltı

Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Kazı alanında yapılan aramalar sırasında 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

O ANLAR SANiYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı anlar ise, olay yerinde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.