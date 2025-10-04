Kaçak kazıya jandarma baskını: 2 gözaltı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Muhipler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipler, mahallenin yakınlarında bulunan arazide kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyon sırasında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin arazide yaptıkları aramalar sırasında 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 2 adet inşaat malzemesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildiği bildirildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR !

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.