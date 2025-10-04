Kaçak kazıya jandarma baskını: 2 gözaltı

Kaçak kazıya jandarma baskını: 2 gözaltı
Yayınlanma:
Kütahya’nın Gediz ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Muhipler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipler, mahallenin yakınlarında bulunan arazide kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

is-makinesi-ile-kacak-kaziya-2-gozalti-946796-281210.jpg

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyon sırasında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin arazide yaptıkları aramalar sırasında 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 2 adet inşaat malzemesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildiği bildirildi.

Kaçak kazı faciayla bitti! Zehirlenen 2 kişi can verdiKaçak kazı faciayla bitti! Zehirlenen 2 kişi can verdi

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR !

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

