Kaçak kazı faciayla bitti! Zehirlenen 2 kişi can verdi

Yayınlanma:
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan ormanda, kaçak kazı yaparak açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuya inen Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Taşdemir ve Keskin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi yakınlarında, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, ormanda kaçak kazı yaparak yaklaşık 9 metrelik kuyu açtı. 3 arkadaş daha sonra buraya jeneratör indirdi. Taşdemir ve Keskin, açtıkları kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

kacak-kazdiklari-kuyuda-jeneratorden-ci-940255-279196.jpg

SAĞLIK EKİPLERİ KALP MASAJI YAPTI!

Arkadaşları Taşdemir ve Keskin’i çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ve AFAD ekibi, halatla kuyuya indi.

Rüyasında define gördü! Rüyası kabusa dönüştüRüyasında define gördü! Rüyası kabusa dönüştü

Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir'i kendilerine bağlayan ekipler, halatla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekibi, Taşdemir ve Keskin’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak kalp masajı uyguladı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir, ardından Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı.Durumu hafif olan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin ve Taşdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaynak:DHA

