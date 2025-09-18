Rüyasında define gördü! Rüyası kabusa dönüştü

Rüyasında define gördü! Rüyası kabusa dönüştü
Yayınlanma:
Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.

aa-20250918-39146789-39146785-ruyasinda-gordugu-icin-tunel-kazarak-define-arayan-anne-ile-oglu-yakalandi.jpg

Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.

Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

aa-20250918-39146789-39146783-ruyasinda-gordugu-icin-tunel-kazarak-define-arayan-anne-ile-oglu-yakalandi.jpg

Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

