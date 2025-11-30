Kabine yarın toplanıyor: Masada 4 kritik dosya var

Toplantının en önemli gündem maddesi, PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen son aşama olacak. Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyon ayağında kritik bir haftaya girilirken, Kabine toplantısında da yaşanan son gelişmeler detaylıca ele alınacak. Özellikle PKK’nın Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklamasının ardından, sahadan gelen güvenlik raporları eşliğinde silah bırakma sürecinin seyri değerlendirilecek.

KARADENİZ’DE TANKER SALDIRISI VE ATEŞKES PLANLARI

Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği öncelikli konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin yansımaları toplantıda değerlendirilecek. Önceki gece Karadeniz’de tankerlerin vurulmasıyla bölgede yeniden yükselen tansiyon, liman ve enerji güvenliğinin sağlanması konularını acil gündem maddesi haline getirdi. Bu kapsamda bölgedeki ateşkes planları ve diplomatik temas trafiği masaya yatırılacak.

Komisyonda 'Öcalan ziyareti' tartışması

GAZZE İÇİN "ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ"

Filistin’de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir bir zemine oturtulması da Kabine’nin önemli başlıklarından biri olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan, Gazze’de bir barış kurulu oluşturulması ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması yönündeki kararın etkileri takip edilecek. Bu noktada Türkiye’nin sürece nasıl katkı sağlayacağı, Gazze’ye olası asker sevkiyatı dahil olmak üzere atılabilecek tüm adımlar mercek altına alınacak.

EKONOMİDE YOL HARİTASI

Güvenlik ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi de toplantının gündem maddelerinden biri olacak. Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecinde attığı adımlar, alınan sonuçlar ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası değerlendirilecek.