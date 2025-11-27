Komisyonda 'Öcalan ziyareti' tartışması

Yayınlanma:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam arasında 'Öcalan ziyareti' tartışması yaşandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karamık, komisyonun kamu denetçisi Saadettin Kalkan'ın 4 yıllık görev süresini dolduracağını belirterek, "Denetçi olmak isteyenler TBMM Başkanlığına yazılı olarak 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunmuştur. Kamu denetçisi olmak üzere 166 aday adayının başvuru evrakları TBMM Başkanlığı tarafından 24 Kasım 2025 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

"ALT KOMİSYONDA PARTİMİZİN TEMSİLCİSİ OLMAYACAK"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda muhalefetin temsilinin sağlanmadığını belirterek, eğer yine bu temsil oluşturmayacaksa komisyonda partilerinin temsil edilmeyeceğini belirtti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da temsiliyet konusunda eleştirilerde bulundu.

"PARTİSİ TARAFINDAN İMRALI'YA YOLLANMAMIŞTIR"

AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Sarıçam, "Bakın, bu konudaki sözü ilk alıp başlatan Sayın Tanrıkulu. Kendisi, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Türkiye'nin en önemli konusuna destek verecekken ve kendisi yıllardır bireysel açıklamalarında, İmralı'nın dikkate alınmasını söylerken partisi tarafından İmralı'ya yollanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İÇİMİZDE NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUN?"

CHP'li Tanrıkulu ise "Gerçekten de bizim çok önem verdiğimiz bir süreçle ilgili Komisyonun tartışmasını buraya taşımak asgari nezakete aykırıdır. Siyaseti başka bir yere bırakın. Ayıp bir şey. Bu milletvekili adabına yakışmaz. Nasıl düzey bu kadar düşer anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum. O başka bir şey kardeşim. Bugünün konusu mu benim şahsen hangi tutumu aldığım? Kendi içimizde ne yaşadığımızı biliyor musunuz, o tartışmayı buraya mı taşıyalım? Ayıp bir şey gerçekten" ifadelerini kullandı.

ALT KOMİSYON KURULDU

Ardından Karamık, seçim gündemine geçtiklerini belirtti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri komisyon toplantısını terk etti. Oylama sonucunda kamu denetçisi seçimleri için alt komisyon kuruldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

