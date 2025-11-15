Kabataş metroda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele devrildiği haberi geldi.

istanbul-beyoglunda-metro-insaatinda-1017448-301845.jpg

6'NCI KATTA İSKELE DEVRİLDİ

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-beyoglunda-metro-insaatinda-1017449-301845.jpg

2 İŞÇİ İSKELENİN ALTINDA KALMIŞTI

İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

istanbul-beyoglunda-metro-insaatinda-1017470-301845.jpg

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybettiğimi duyurdu.

g50nb2hxwaahbyo.jpg

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" dedi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kabataş metro inşaatında hayatını kaybeden işçinin kimliği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçinin 44 yaşındaki Selahattin E., olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

