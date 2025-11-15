Son Dakika | İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.
M7 metro çalışmasının Beyoğlu'nda ki kısmında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı.
4 İŞÇİ KURTULDU
Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!— Halk TV (@halktvcomtr) November 15, 2025
Beton dökümü esnasında bilinmeyen bir sebeple çöken iskelenin altında kalan işçileri, kurtarma çalışmaları sürüyor https://t.co/pZ4D3tqOJa pic.twitter.com/CL0jpgFLxv
Kaynak:DHA, Halk TV haber merkezi