Son Dakika | İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

istanbul-beyoglunda-metro-insaatinda-1017447-301845.jpg

M7 metro çalışmasının Beyoğlu'nda ki kısmında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı.

4 İŞÇİ KURTULDU

Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak:DHA, Halk TV haber merkezi

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Türkiye
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor
Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor