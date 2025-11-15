Son Dakika | İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

M7 metro çalışmasının Beyoğlu'nda ki kısmında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı.

4 İŞÇİ KURTULDU

Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.