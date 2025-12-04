Japon fenomen Yoshi Türkiye'ye geri dönüyor! Türk atasözü ile duyurdu

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ağustos ayında yaptığı açıklamada oturma izni başvurusunun reddedildiğini ve 7 yıldır yaşadığı Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Bir sene daha oturum izni alsaydı süresiz başvuru yapabileceğini ifade eden Yoshi, "8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." ifadelerini kullanmıştı.

"NİHAYET TÜRKİYE'MİZE DÖNEBİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan fenomen, "Güzel haber var!" diyerek Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu:

"Japonya'dan herkese selamlar. Yeni vize ve oturumum kabul edildi ve yaklaşık 3,5 aydır gurbet ellerinde hasret çektikten sonra nihayet Türkiye'mize dönebiliyorum. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese teşekkür eder, ömür boyu minnettarlığımı sunarım. Eninde sonunda Türkiye'ye geleceğimi biliyordum, çünkü bir Türk atasözü der ki: 'Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.'"

İletişim Başkanlığından 'Yoshi' açıklaması

ERDOĞAN'IN ATASÖZÜ AÇIKLAMASINI DÜZELTMİŞTİ

Yanlış bilinen Japon atasözlerini düzeltmesi ile tanınan Yoshi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Japonların bir atasözü var: ‘Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" sözlerinin Japonlarda olmadığını ifade etmişti.

Erdoğan'ı düzelten Yoshi, "Sevgili Cumhurbaşkanı, Japonca olarak internette defalarca arattım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne bile baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü bulamadım. Saygılarımla" ifadelerine yer vermişti.