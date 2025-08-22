İletişim Başkanlığından 'Yoshi' açıklaması

Yayınlanma:
İletişim Başkanlığı, Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'ya oturum izni verilmediği iddiası üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedildiğini ve 7 yıldır yaşadığı Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Erdoğan dahil birçok ismin yanlış bilinen Japon atasözlerini düzeltmesi ile tanınan sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto ile ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yoshi Enomoto'nun, çalışma vizesi ile Türkiye'ye gelmesinde ve çalışma izniyle kalmasında hiçbir sakınca bulunmadığını açıkladı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir. İçişleri Bakanlığı'mızdan alınan bilgiye göre; ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir" denildi.

"HERKESİN YASALARA RİAYET ETMESİ BEKLENMEKTEDİR"

Açıklamada, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinlerinin belirli kurallara tabi olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmi açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

