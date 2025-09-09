Jandarmadan kaçtı hafriyat çukuruna düştü: Araçtan son anda atladı

Jandarmadan kaçtı hafriyat çukuruna düştü: Araçtan son anda atladı
Yayınlanma:
Kütahya’da jandarmanın kontrolünden kaçıp, yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan sürücü Ş.C., hafif yaralandı. Sürücü, gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesindeki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Emet ilçesine gittiği tespit edilen otomobil için jandarma ve polis ekipleri ilçe girişinde barikat kurdu. Kaçmayı sürdüren Ş.C., otomobiliyle çalışma yapılan yola girip direksiyon kontrolünü yitirdi.

Yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan Ş.C., hafif yaralandı. Plakası ve araç evrakları olmadığı için kaçtığı anlaşılan Ş.C., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Türkiye
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt