İZSU kesintiler için uyardı: 6 ilçe için saat saat liste verildi

Yayınlanma:
30 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir'in 6 ilçesinde 8 ayrı su kesintisi yaşanacak. Seferihisar'da isale hattı patlaması nedeniyle 12,5 saatlik kesinti öne çıkarken Buca'da revizyon çalışmaları, Kiraz'da depo bağlantı çalışmaları, Menderes'te ise elektrik kesintisi kaynaklı basınç düşüklüğü vatandaşları etkileyecek. Urla ve Karabağlar da kesintiden nasibini alacak.

30 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

30 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba - 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 21:00 - 09:00 │ Süre: 12 saat
  • Konum: UfukÇamlık
  • Sebep: Enerji verimliliği kapsamında Yıkıkkemer İçme Suyu Terfi Merkezinde yürütülecek revizyon çalışmaları

30 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe - 22 gün boyunca (pazar günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları

30 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kiraz

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: CumhuriyetİstiklalKırköyYeni
  • Sebep: Kiraz ilçesi merkez içme suyu deposunda yapılacak bağlantı çalışmaları

Kiraz

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Ceritler, Yörükler
  • Sebep: Kiraz merkez depo bağlantı çalışması

30 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

Menderes

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: AtaGörece CumhuriyetHürriyet
  • Sebep: GEDİZ planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü veya su kesintisi

Menderes

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 08:56 - 10:56 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Orta, 1058
  • Sebep: Ana boru arızası

30 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 07:30 - 20:00 │ Süre: 12 saat 30 dakika
  • Konum: CamikebirÇolak İbrahim BeyDüzceUlamişNecat Hepkon, 93
  • Sebep: İsale hattı ana hattın patlaması

30 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 08:14 - 10:14 │ Süre: 2 saat
  • Konum: İçmeler (İTO Kent ve civarı)
  • Sebep: Ana boru arızası

30 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

