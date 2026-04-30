GDZ Elektrik duyurdu: 16 ilçede 41 kesinti bir arada
30 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
30 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’in 16 ilçesinde 41 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İZSU kesintiler için uyardı: 6 ilçe için saat saat liste verildi
30 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Adalet, Anadolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Doğançay, 7190/9, 7190/7, 7190/4, 7190/5, 7190, 7195/5
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mahmudiye, Mahmudiye Köyü İç Yolu │ Yukarıkırıklar, Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu │ Avunduruk, Avunduruk Köyü İç Yolu │ Çitköy, Ahmetbeyler Köyü İç Yolu │ Gökçeyurt, Gökçeyurt Köyü İç Yolu │ Hamzalısüleymaniye, Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu │ Kaleardı, Kaleardı Yolu, Kaleardı Köyü İç Yolu │ Ahmetbeyler │ Üçtepe, Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: İsmailli Hacılar, Hacılar Köyü İç Yolu, Hacılar İsmaili Bucağı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aktepe, Özer, Palamut, Afacan, Çatal, 80 Yıl, Hürriyet, Kırlı, Baraj Çevre Yolu, Aydın, Hacı Kırlı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gürpınar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozağaç, 217/3, 282/4, 276/1, 282/1, 282, 277, 276, 274, 273/2, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 220, 220/1, 220/2, 220/3, 220/5, 220/6, 222/2, 222/3, 211/2, 211/1, 273/1, 273, 249, 248/1, 240/5, 240/1, 240, 222/4, 217/2
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 14:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yeşilbağlar, 647/59, 647/57, 647/61, 289/41, 289/28, 647/58, 647/53, 647/52, 647/1, 647, 637/60, 637/59, 637/55, 637/50, 637/49, 292/35, 289/37, 289, 279, 278/3, 278/2, 278/1 │ Fırat, 289/62, 289/61, 289/60, 289/44, 289/43
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çandarlı, 181/2, 172, 179, 186, 173
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çandarlı, 1000, Bergama Asfaltı, 1109/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziemir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 01:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Gazi, 27/1, 27, 26, 25/2, 25/1, 25, 16/1, 16, Refik Cesur, Millet, Sinema, Mehmet Emin Gürkan, Önder │ Atıfbey, 5/2, Akadlar, Akçay, Etiler, Kemal Reis, Malazgirt, Prof. Dr. Türkan Saylan, Önder, Çolak Molla Mümin Hoca, 1, 5, 4, 3, 5/1, 2 │ Dokuz Eylül, 308
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Gaziemir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Gazi, Millet, Refik Cesur, Sinema, Önder, 16, 16/1, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 27/1, Mehmet Emin Gürkan │ Atıfbey, Malazgirt, Kemal Reis, Etiler, Akçay, Akadlar, 5/2, 5/1, 1, Prof. Dr. Türkan Saylan, Çolak Molla Mümin Hoca, 5, 4, 3, 2 │ Dokuz Eylül, 308
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Gaziemir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gazi, 25/1, 16/1, 25, Mehmet Emin Gürkan, Önder
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 6604, 6620, 6618, 6617, 6616, 6647/1, 6615, 6642, 6641, 6640, 6643, 6644, 6645, 6645/1, 6647, 6646, 6645/2, 6648, 6607, 6650, 6651, 6652, 6654, 6639, 6638, 6633/1, 6621, 6654/1, 6657, 6617/1, 6636, 6722/2, 6722
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yamanlar, Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri │ Sancaklı, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü, Sancaklı Köy Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sırımlı, Sırımlı Merkez │ Mavidere, Yeni Küme Evleri, Değirmen Deresi Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kiraz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arkacılar, Okkataşı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çınarlı, Ankara Asfaltı, Anadolu, 1587/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Güney, Gürçeşme
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuyucak, 7754, Aski Köy Küme Evleri, Menderes Orhanlı Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hürriyet, 5173, 5151, 5154, 5162, 5156, İbni Sina, Koca Sinan, Kazım Karabekir Paşa, 5082, 5083, 5084, 5085, 5150, Adatepe, Gazi Atatürk, Site Yolu, Sokullu, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, 5152 │ Ata, Dumlupınar Muharebe, Yunus Emre, Barbaros Paşa, Ahmet Taner Kışlalı, Hızır Reis, Karacaoğlan, Köroğlu, Oruç Reis, Yazar Namık Kemal │ Görece Cumhuriyet, 5048, 5161, 5171, 5167, 5043, 5047, 5008, 5008/1, Vali Kazım Dirik, Vali Kemal Hadımlı, 5010, 5013, 5020, 5021, 5022, 5023, 5172, 5009, 5049, Ahmet Kaçkınoğlu, Ahmet Yesevi, Gazi, Nazar Boncuğu, Muhtar Nihat Sertel
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yanıkköy, 500/1, 518/1, Derin, Irmak, Derya, Atlas, Yosun, Yakamoz, 500, 502, 503/2, 504, 505, 506, 507, 507/1, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 520, 522, 524, Kumsal, Deniz, Kanal Yolu Dere Nehir, Okyanus │ Belen, 712, Yayla Arası Küme Evleri, 713, 713/1, 708, 707, 705, 709, 710, 711, 704, 703, 702, 700, 714, Belen Cumhuriyet, Atatürk │ Haykıran, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800/2, 800/1, 800, İç Yol, Ahmet Kahraman, DSİ Kanal Yolu Küme Evleri, 818, 812 Yol, Sarıkaya Mevki Yolu, 821, 819, 817, 815, 813/1, 813, 811, 810, 809, 808, 807 │ Doğa, 609, 608, 607/1, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601/1, 601, 600, 713, 606/1, 610/1, Adalar Küme Evleri, 610/3, 610/2, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 601/2, 620, 610, 611, 612, 613, 613/1, 614, 615, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619 │ Yahşelli, 6332, Manisa Asfaltı, 6335/1 │ Yayla │ Çukurköy, Çukurköy Küme Evleri │ Hasanlar, Eski Köy Yolu Küme Evleri, 900, 900/1, 901, 902, 903, 904, 904/1, 905
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menemen
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gazi, 107/8, 107/4, 107/6, 107/7 │ Kemal Atatürk, İstiklal, 7535, 7534/3, 7534/2, 7534/1, 7534, 7526/1, 29 Ekim
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menemen
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gazi, 7702, Koyundere Cami, İstiklal │ Ulus, 7532 │ Kemal Atatürk, 7534, 7528/2, 7526/1, 29 Ekim
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Konaklı, Sarı, Pehlivan 1. Çk., Mehmet Kutlu, Şehit Kamil Alkanlar, Harman, Hanaylı, Hanaylı 1. Çk., Eğitim, Dindar, Baltacı, Balcı, Ali Gazi, Asya, Gazi İsmetpaşa, 9 Eylül, Coşkun, Olgun, Mayıs, Ceylan, Canavar, Başaran, İsmet Paşa 1. Çk., Çiçek, Çengelli, Yalçın, Dere, Urgancı, Türkmen, Sinan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gölcük, Öncü, Sabahattin Şenocak, Turan, Başakın, Tilkili, Mavigöl, Kaymak, Demirel, Bozkurt, Yüksel, Baygın, Dağ, Hacı Köse, Özkan, İlkbahar, Örselli, Karakaya, Şükrü Saracoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Bengisu, Şimşek, Bengisu 1. Çk., Çavdar, Karakaş, Yücel, Eren Dede, Müezzin Muharrem, Gönül, Kuzey, Sönmez, Sevinç, Cevizli, Kestane, Geyik, Kızılcık, Ödemiş Gölcük Yolu, Site 2, Site 3, Sazlı, Yaylalı, Yamanlar, İpek, Kurt, Belediye, Duyal, Akyüz, Büyükoluk, Ayar, Aysun, Dostlar, Bayram, Site 1, Göl, Yakamoz, Çiçek, Selim, Islak, Cesur, Mehmet Selim Kiraz, İsmet İnönü, Müezzinler │ Tekke, Çifte Cevizler, Çepni Kırı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kazanlı, Kazanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kazanlı, Kazanlı Köyü İç Yolu, Küçük Köy Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tekke, Elmabağ Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kurucuova, Yazlı Kuyu Küme Evleri, Kiraz Yolu, Kurucuova Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri │ Ertuğrul, Yeşil Tepe Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Camiönü Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri │ Ovakent │ Mescitli, Mescitli Küme Evleri │ Kışla, Gereli Küme Evleri │ Gereli │ Türkönü
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İhsaniye, İhsaniye Küme Evleri │ Ulamış, 1434, 1435, 1436, 1436/1 │ Turgut, Bozyer Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Düzce, 4124, 4125, Hürriyet, İzmir, Çevrekent Küme Evleri, 4104, 4103, 4101, 4126, 4111, 4119, 4346, 4102, 4120, 4109, 4108, 4107, 4106, 4105, 4110, 4112, 4114, 4116, 4127, 4117, 4121, 4123 │ Ulamış, İzmir Seferihisar Yolu, 1432/5, 1430, 1430/1, 1430/2, 1432, 1433
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Orhanlı, 7210, 7206, 7207, Çamlık Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Temese Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, Ortamahalle Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar, Karabalçık Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Damyanı, 7217, 7216, 7214, 7212, 7209, 7208, 7203, 7112, 7110, 7108, 7107, 7106, 7105, 7104, 7102, 7027, 7026, 7025, 7024, 7023, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7016, 7015, 7014, 7013, 7012, 7011, 7010, 7009, 7008, 7007, 7006, 7005, 7003, 7002, 7001, Hayıtlıçukur, Kavakçayı, 7101, 7109, 7211, 7218, 7205, 7004, Büyükbahçe Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, 7111, Uzundere Küme Evleri, Gökçetepe, Tarımsal Orhanlı, Değirmen Boğazı Küme Evleri, Avaros, 7204, 7202 │ Turabiye │ Tepecik, Bahçeköy Küme Evleri │ Cumhuriyet, Karakoç, Kavakdere Yolu Küme Evleri, Ürkmez Orhanlı Yolu │ Atatürk │ Kavakdere, Kavakdere, Orhanlı │ Beyler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Alacalı, Alacalı Atatürk │ Eskioba │ Mahmutlar, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri │ Yenioba, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Şahin Bayhan, Cumhuriyet, Kabasakal Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kuşçular, 8058/1, Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İç Yolu, 8049, 8034/2, 8014, 8015, 8016, 8018, 8023, 8026, 8027, 8029, 8031, 8033, 8034, 8036, 8037, 8037/1, 8038, 8039, 8039/1, 8040, 8042, 8043, 8077/1, 8025/1, 8083, Kuşçular, 8077, 8076/1, 8056, 8048, 8046/1, 8044, 8029/1, 8088, 8089, 8018/2, 8020, 8018/3, 8039/2, 8018/1, 8022, 8032/2, 8035/2, 8039/5, 8039/6, 8032/1, 8028, 8026/1, 8035, 8032, 8021/1, 8021, 8085, 8084, 8046, 8044/1, 8044/3, 8043/1, 8014/1, 8015/1, 8025, 8034/1, 8035/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bademler, 15001/1, Seferihisar, 15008, Bademler, 15032, 15014/3, 15014/2, 15005/1, 15029, 15035/1, 15006, 15009/1, 15011/1, 15006/3, 15006/2, 15035/2, 15037, 15036, 15035/3, 15035, 15034, 15033, 15031, 15030, 15028, 15027, 15026, 15025, 15024/1, 15024, 15023, 15022, 15021, 15020, 15019, 15018, 15017, 15016, 15015, 15014, 15013, 15012, 15011, 15010, 15009, 15007, 15003/1, 15003, 15000/1, 15000 │ Ovacık (İhsaniye)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bademler, 15066, 15001, 15002, 15005, 15060, 15061, 15062, 15063, 15064, 15065, 15067, 15068, 15069, 15070, 15074, 15080, 15078, 15077, 15072, 15079, 15001/3, 15073, Tekkebaşı Küme Evleri, Kore Çiftliği Küme Evleri, 15071, 15076, 15075
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bademler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
30 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.