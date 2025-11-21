İzmit'te kayıp olarak aranırken bakın nerede ortaya çıktı: Mehmet Uzunali'nin akıl almaz hikayesi

Yayınlanma:
Kocaeli İzmit'te "Maaşımı çekmek için çıkıyorum" dedikten sonra bir daha dönmeyen Mehmet Uzunali kayıp olarak aranırken bakın nerede ortaya çıktı? Akıl almaz olay.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Uzunali, "Maaşımı almaya gidiyorum" deyip evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Uzunali, aradan saatler geçip, akşam olduktan sonra da eve dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Özgür Kocaeli Gazetesi'ndeki habere göre, Mehmet Uzunali’nin kardeşi Ahmet Uzunali, ağabeyinin hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu belirterek gören ya da duyanların aileye ya da emniyete haber verilmesi istedi.

KASTAMONU'YA GİTMİŞ

Polis ekiplerinin araştırması sonucu Mehmet Uzunali'nin Kastamonu'ya gittiği anlaşıldı.

150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Gazetedeki habere göre; Uzunali maaşını çektikten sonra yolda bir arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı Kastamonu'ya gideceğini söyleyince Uzunali'nin de ailesine haber vermeden ona katıldığı ortaya çıktı.

Yolda telefonunu da kaybettiği ileri sürülen Uzunali, yine de Kastamonu'ya gitti.

Polis ekipleri aileye kayıp olarak aranan Uzunali'nin Kastamonu'da bulunduğunu aileye bildirdi.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

