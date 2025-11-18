150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Yayınlanma:
Bilecik'in Hasandere Köyü kırsalında mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 34 yaşındaki İsmail Kaya'ya ulaşıldı. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sonucunda Kaya'nın, Gökçesu Köyü'nde bir ikamette olduğu tespit edildi.

Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar Köyü'nde ikamet eden İsmail Kaya, 16 Kasım Pazar günü mantar toplamak amacıyla Hasandere Köyü'ne geldi. Buradan ormanlık alana giren Kaya'dan bir daha haber alınamadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından bölgede derhal arama çalışmaları başlatıldı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Kaya'yı bulmak için Bilecik, Bursa ve Sakarya illerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, INDAK ve İHH'ye bağlı arama kurtarma personeli de operasyona katıldı.

Çalışmalarda dört adet termal kameralı drone ve özel eğitimli arama-kurtarma köpekleri de kullanıldı. Yaklaşık 150 personelin katılımıyla sürdürülen geniş kapsamlı arama çalışmaları, bölgeyi taradı.

KAYIP ŞAHIS BİR KÖY EVİNDE SAĞ OLARAK BULUNDU

Yoğun çalışmalar neticesinde, kayıp olan İsmail Kaya'nın Gökçesu Köyü'nde yaşayan Halil Yalçın isimli bir vatandaşın evinde olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından sağ olarak bulunan Kaya, sağlık kontrollerinin yapılması için Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

