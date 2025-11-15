İzmirlilere kötü haber: Ay sonuna kadar uzatıldı!

İzmir’de su kaynaklarındaki düşüşün devam etmesi üzerine, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kentin merkez ilçelerinde uyguladığı planlı su kesintisi uygulamasını 30 Kasım’a kadar uzatma kararı aldı. Yetkililer, bu durumun zorunlu olduğunu ve halkın bilinçli tüketimle bu süreci aşabileceğini vurguladı.

BARAJLARDAKİ DURUM KRİTİK BOYUTTA

İzmir’e su sağlayan barajlardaki su seviyeleri endişe verici düzeylere ulaştı. Kente içme suyunun büyük kısmını sağlayan Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 1,44’e kadar geriledi. Diğer önemli barajlardaki durum ise şöyle; Ürkmez Barajı’nda doluluk yüzde 3,7, Güzelhisar Barajı’nda yüzde 44,64, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise yüzde 0,5 seviyesinde kaldı. Öte yandan, kent için hayati önem taşıyan Gördes ve Balçova barajlarının ise tamamen kuruduğu belirtildi.

O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak

DÖNÜŞÜMLÜ KESİNTİ UYGULAMASI

İZSU’dan yapılan açıklamada, su kesintilerinin kentin farklı bölgelerinde farklı takvimlerle uygulanmaya devam edeceği bildirildi. Kesintiler, su tüketiminin yoğun olduğu merkez ilçelerde gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde kesintiler çift gün aralıklarla uygulanacak. Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Gaziemir’in Emrez Mahallesi’nde ise su kesintileri tek gün aralıklarla yapılacak.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımında tasarrufa gitmeye ve kesintilere hazırlıklı olmaya davet etti. İZSU, su kaynaklarındaki kritik durumun kentte günlük yaşamı etkileyeceğini ve bilinçli tüketimin önemini bir kez daha vurguladı.