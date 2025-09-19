İzmir'de su kesintileri uzatıldı

İzmir'de su kesintileri uzatıldı
Yayınlanma:
İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede uygulanan 2 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintileri 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, 6 Ağustos’tan bu yana planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında suyun dönüşümlü olarak verilmeye devam edeceği bildirildi.

İZSU’nun açıklamasına göre birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 Eylül tarihlerinde su kesintisi uygulanacak. İkinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde ise 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Eylül tarihlerinde planlı kesintiler yapılacak.

İZSU yetkilileri, vatandaşların kesintiye göre önlem almasını ve su tasarrufuna dikkat etmesini istedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

