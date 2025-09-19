Tunç Soyer ilk kez hakim karşısında: Kooperatif davasında yargılama başladı

Kooperatif davası olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yargılama aşamasına gelindi.

KOOPERATİF DAVASINDA YARGILAMA BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik usulsüzlük iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ile toplam 65 sanığın yargılanma aşamasına gelindi.

Aliağa-Şakran Cezaevi Yerleşkesi’nde yapılacak ilk duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Toplam 65 sanık hakkında 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.



1 Temmuz'da başlatılan soruşturmada 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından oluşturulan kooperatiflerde, para toplanmasına karşın inşaatlara başlanmadığı iddiası ile yapılan şikayetler araştırılıyor.

TUNÇ SOYER İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Soyer, "19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım" demişti.



Soyer, "Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum." ifadelerine de yer vermişti.

Tunç Soyer, emniyetteki ifadesinde müteahhitlerin, paylarını düşük görerek kentsel dönüşüm ihalesine katılmadığını öne sürmüş bu durumu çözmek için ihalelere öncelikle İZBETON AŞ'yi sokmayı ve bu şirket adına kurulacak kooperatiflerle inşaatların yapımına karar verdiklerini, bunu da belediye meclisinden oy birliği ile aldıklarını söylemişti.

"KİMSE KANDIRILMADI, DOLANDIRILMADI"

Soruşturmada yer alan kooperatiflerin kullandığı alt yüklenici firma sahiplerini tanımadığını ve onlarla ticari faaliyetinin bulunmadığını öne süren Soyer, bilirkişi raporunda tespit edilen usulsüzlükler için ise "Sorunun soruşturmaya konu nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca Danıştay tarafından İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu soruşturma izninin iptali kararında da görevi ihmal fiilinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Kaldı ki söz konusu soruda ifade edilen devir işlemi herhangi bir kamu ödemesi yapılmaksızın temlik, kat ya da arsa karşılığı imalat hükmünü düzenleyen 6306 sayılı kanunun 8. maddesi istisnası kapsamındadır. Bu işlemde kimse kandırılmamış ve dolandırılmamıştır. Kooperatifler ağır da olsa inşaatına devam etmektedir." demişti.

"YAVAŞLAMA İNŞAATLARIN BİTMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Soyer, "İZBETON AŞ adına sözleşmenin kanuna aykırı olarak tek imzalı olduğu" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:



"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON AŞ'ye sözleşme ile verilmiştir. Sonrasında ise İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum."

Gaziemir ve Uzundere'deki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının enflasyon artışından kaynaklandığını iddia eden Soyer, projelerdeki yavaşlamanın inşaatların bitmeyeceği anlamına gelmediğini, çalışmaların devam ettiğini söylemişti.