İzmir’de lise öğrencileri 'Andımız'ı okudu! Okul müdürü durdurmaya çalıştı

İzmir’deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nde 10 Kasım töreninde “Andımız”ı okumaya başlayan öğrencileri okul müdürü susturmaya çalıştı. Müdahale rağmen öğrenciler “Andımız”ı sonuna kadar okudu.

İzmir Buca'da Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nde 10 Kasım töreninde “Andımız” krizi yaşandı. Öğrenciler İstiklal Marşı’nın ardından “Andımız”ı okumaya başlayınca, okul müdürü sahneye çıkarak engel olmaya çalıştı. Öğrenciler ise müdürün tepkisine aldırmadan “Andımız”ı kararlılıkla sonuna kadar okudu.

Bu yıl 10 Kasım’ın ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri 8 Kasım’da gerçekleştirildi. Ülke genelinde düzenlenen törenlerde öğrenciler ve öğretmenler, Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi.

İzmir’deki törende ise dikkat çekici bir olay yaşandı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı’nın ardından hep bir ağızdan “Türküm, doğruyum, çalışkanım…” sözleriyle “Andımız”ı okumaya başladı. Ancak 2013 yılından bu yana okullarda okutulmayan “Andımız”a müdahale eden okul müdürü, sahneye çıkarak öğrencileri susturmaya çalıştı.

OKUL MÜDÜRÜ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Öğrenciler, müdürün uyarısına rağmen “Andımız”ı bitirene kadar okumayı sürdürdü. O anlar salonda bulunan öğretmenler ve veliler tarafından alkışlarla desteklendi.

Olayın ardından okul yönetiminin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

