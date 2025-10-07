İzmir’de ‘Filistin’ eylemi: Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor

Yayınlanma:
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Filistin’e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Alsancak’ta basın açıklaması düzenledi; İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran, saldırıların soykırım boyutunda olduğunu söyledi. Dalkıran, Filistin’de soykırım suçunun tüm unsurlarının mevcut olduğu yönünde rapor hazırlanmasına rağmen hem bu barbarlığın durdurulmaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Soykırımın 2. yılında Filistin halkının yanındayız” başlıklı basın açıklaması düzenledi. Öğrenci oluşumları ve sol siyasi partilerden destek alan gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Alsancak’taki ÖSYM binası önünde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü; yürüyüşte “Hamaseti bırak, ticareti kes”, “Katil ABD Orta Doğu’dan defol” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Programda, Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran gerçekleştirdi.

“FİLİSTİNLİLER KİTLESEL BİR ŞEKİLDE YOK EDİLMEK İSTENİYOR”

Filistin’de yaşananların soykırım olduğunu söyleyen Dalkıran, “Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Filistin haritadan silinmek, Filistinliler kitlesel bir şekilde yok edilmek isteniyor. Bu haksız, acımasız ve hiçbir kurala uymayan saldırı tüm dünyanın seyrettiği şekilde, şekli kınamalar haricinde hiçbir müdahalede bulunmadan sürüyor. Bu barbarlık, bu faşizm, bu emperyalist vahşet, yine emperyalist güçler tarafından besleniyor, destekleniyor, planlanıyor, uygulanıyor” dedi.

“HİÇBİR İNSANİ, HUKUKİ VE VİCDANİ TARAFI BULUNMAMAKTADIR”

Dalkıran ayrıca, Küresel Sumud Filosu gibi insani yardım girişimlerine İsrail’in müdahalesini eleştirdi; insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının engellendiğini ve gözaltına alınmaların yaşandığını belirtti. Dalkıran sözlerine şu şekilde devam etti:

“İsrail’in tüm uluslararası hukuku ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği ve insani yardım taşıyan silahsız, sivil aktivistlerin hayatlarını tehlikeye attığı bu girişimin hiçbir insani, hukuki ve vicdani tarafı bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler, Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nu yetkilendirmesine ve bu komisyon tarafından geçtiğimiz ay itibariyle Filistin’de soykırım suçunun tüm unsurlarının mevcut olduğu yönünde rapor hazırlamasına rağmen hem bu barbarlığın durdurulmaması kabul edilemez bir durumdur. Sumud Filosu ve ona benzer yardım girişimlerinin Filistin’e insani yardım ulaştırmasının hem hukuken hem de meşruiyet açısından son derece haklı olduğu tartışmasızdır.”

“EMPERYALİST GÜÇLER SESSİZ KALIYOR”

Uluslararası kamuoyunda İsrail’e yönelik tepkisizliğin son bulması gerektiğini de belirten Dalkıran, “Her sözlerinde barıştan bahsedip savaştan beslenen emperyalist güçler sessiz kalsa da, bu vahşeti desteklese de dünyanın dört bir yanında halklar Filistin’e desteği büyütmeye devam edeceklerdir. Bu emperyalist barbarlığı durdurmak tüm dünya emekçilerinin, yoksullarının birlikte hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Madem uluslararası hukuk emperyalist güçlerin elinde bir oyuncak haline getirilmiştir halklar bu hukuku yeniden inşa etmek, uygulatmak zorundadır. Bu vahşet bir an önce durdurulmalı, Filistin özgür, halklar barış ve kardeşlik içinde yaşamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

