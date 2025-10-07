Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Beklentiler neler?

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planı kapsamında Mısır'daki müzakerelere katılan heyetinin, "Filistinlilerin isteklerini karşılayan bir anlaşmaya varılmasının önündeki engelleri kaldırmayı" amaçladığını bildirdi.

Gazze müzakereleri için kritik saatler: Müzakere görüşmeleri başladı

Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının 2. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci engelleme girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, Netanyahu'nun daha önceki tüm turları da kasten başarısızlığa sürüklediğini belirtti.

"YERİNDEN EDİLENLERİN EVLERİNE DÖNMESİ GARANTİ ALTINA ALINMALI"

"Hamas'ın Mısır’daki mevcut müzakerelere katılan heyeti, Filistinlilerin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya ulaşılmasının önündeki tüm engelleri aşmaya çalışıyor. Heyetin öncelikleri arasında, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tüm bölgelerden tamamen çekilmesi yer alıyor" diyen Berhum, Hamas’ın, "insani yardım malzemelerinin kısıtlama olmaksızın girişini, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin garanti altına alınmasını, ulusal bir Filistinli teknokrat heyeti gözetiminde kapsamlı yeniden imar sürecinin derhal başlatılmasını ve adil bir esir takası anlaşmasının yapılmasını" içeren bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini ifade etti.

SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI HEDEFLENİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini, hedeflerinin saldırıları bir an önce durdurmak ve ateşkes anlaşmasını dünyaya duyurmak olduğunu söylemişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump, 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

Müzakerelerin 6 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladığı duyurulmuştu