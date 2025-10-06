İsrail ile Hamas arasındaki müzakare görüşmeleri Mısır'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" görüşülecek. Müzakereden çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor.

Hamas-İsrail müzakerelerinde yeni perde: Netanyahu talimat verdi

HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI

Hamas lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere bu sabah Türkiye saatiyle 07:00'de Mısır’a ulaştığını duyurdu. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı" ifadesi yer aldı.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalına konuşan Hamas yetkilisi kritik açıklamalarda bulundu. Yetkili "Ateşkese bağlıyız ve İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz. Katar aracılığıyla İsrail'in kalıcı olarak çekilmesi için Amerikan garantisi aldık" dedi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, aynı saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son açıklamada Gazze’deki saldırıların devam ettiğini belirterek yağtığı videolu paylaşımda, “98. Tümen kuvvetlerine ait savaş uçakları dün Gazze’de Hamas’a ait olduğu düşünülen ve acil tehdit oluşturan bir noktaya saldırdı” dedi.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Times of Israel'in aktardığına göre Hamas heyetinin baş müzakerecisi Halil el-Hayya, Şarm El Şeyh'teki görüşmeler öncesinde Kahire'de Mısır ve Katar'dan arabulucularla bir araya geldi. Times of Israel'in aktardığına göre Mısır'daki Gazze müzakereleri hakkında bilgi veren ismi açıklanmayan bir yetkili, müzakerelerin, İsrail ve ABD'nin sürecin birkaç gün içinde tamamlanması yönündeki taleplerine rağmen, muhtemelen hızlı olmayacağını söyledi.

"UZUN SÜREBİLİR"

Yetkili "Müzakereler en az birkaç gün, hatta daha uzun sürecek. Ateşkesin uygulamaya konulmasından önce tüm detayları belirlenmiş kapsamlı bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varılması hedeflendiği için hızlı bir anlaşmaya varılması pek olası değil" diye konuştu.

NETENYAHU: PLANI TAMAMEN KABUL ETMEK ZORUNDALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün öğleden sonra Euro News’e verdiği röportajda, "Filistinlilere, Tel Aviv’den birkaç kilometre uzakta bir devlet vermek istiyorlar. Bu barışa katkı sağlamaz. Hamas, mevcuttaki planı kısmen kabul edemez özellikle ilk aşamadaki tüm maddeleri tamamıyla kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ HEYET MISIR'DA

Türkiye saatiyle saat 16.00 sularında Tel Aviv müzakere heyetini taşıyan uçağın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine iniş yaptığını aktardı.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Mısır basını, Türkiye saatiyle 18.00 sularında İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.

"TÜM TARAFLAR SAVAŞI SONA ERDİRME KONUSUNDA MUTABIK KALDI"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz. ABD yönetimi, Gazze planıyla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydetmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm taraflar Başkan Trump'ın Gazze planında hemfikir ve Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri yer aldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin son duruma dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, Trump'ın sunduğu 20 maddelik planın hem bölge ülkeleri hem İsrail hem de uluslararası kamuoyunca kabul edildiğini söyleyerek, Hamas'ın Cuma günü verdiği yanıtın da Trump tarafından olumlu şekilde karşılandığını hatırlattı.

Leavitt, Cuma günü ortaya çıkan tabloyu "gerçekten kayda değer" sözleriyle aktarırken, Hamas'ın olumlu cevabıyla birlikte Arap ülkelerinin de sürece pozitif katkı yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Leavitt, "Başkan, Gazze'de barışın mümkün olduğuna inanıyor. Bu nedenle bu ayrıntılı ve kapsamlı planı sundu. Bunun ilk adımı, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Ardından, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler devam edecek. Ancak, çok uzun süredir savaşın yıktığı Gazze'de barışın sağlanması için güvenlik garantileri ve iyi yönetişim gerekir. Bu nedenle yönetimin odaklandığı iki öncelik bu konular olacaktır" dedi.

MISIR'DAKİ MÜZAKERELER

Halen Mısır'daki müzakerelerin devam ettiğini, ABD ve ilgili tarafların katılımıyla sürecin somut şekilde nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Leavitt, "Umarız bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biri olur" şeklinde konuştu.

Leavitt, teknik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söylediği açıklamasında, "Bu çatışmanın tüm taraflarının bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gördünüz. Başkan ateşkesin sağlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını istiyor" dedi.

Taraflar arasında esir takası konusundaki görüşmelerin Beyaz Saray tarafından da yakından takip edildiğini dile getiren Leavitt, "Burada zamana ilişkin herhangi bir kırmızı çizgi çekmek istemiyorum, ancak bunu hızlı bir şekilde halletmemiz çok önemli. Böylece bir ivme kazanabilir, esirleri kurtarabilir ve bir sonraki aşamaya geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ayrıca Gazze'de sürdürülebilir bir barışın yaratılması halinde bunun İsrail ve ABD'nin güvenliği için de "iyi olacağını" kaydetti.

İSRAİL BASININA GÖRE 48 SAAT KRİTİK

Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla Mısır'da yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'i kritik bir 48 saatin beklediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor. İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

BM ÇATIŞMALARA SON VERİLMESİNİ İSTEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yaşananları "akılalmaz ölçekte bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların ikinci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.BM Genel Sekreteri Guterres, esirlerin serbest bırakılmasını ve bölgede herkesin acısına son verilmesini isteyerek, "Bu akılalmaz ölçekte bir insani felakettir. Gazze, İsrail ve bölgedeki çatışmalara hemen son verilsin. Sivillerin hayatları ve gelecekleriyle bedel ödemesi durdurulsun." ifadelerini kullandı.