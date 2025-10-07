İbrahim Kalın Mısır'daki ateşkes görüşmelerine katılacak

İbrahim Kalın Mısır'daki ateşkes görüşmelerine katılacak
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze için yürütülen ateşkes müzakerelerine katılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yarın (8 Ekim Çarşamba) Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrindeki Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak.

İBRAHİM KALIN MISIR'A GİDECEK

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MİT Başkanı KALIN’ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer aldı.

Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Beklentiler neler?Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Beklentiler neler?

MISIR'DA GAZZE İÇİN ATEŞKES MÜZAKERELERİ

Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes müzakereleri düzenlenmeye başlandı.

Hamas Sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır'daki müzakere heyetinin Gazze halkının beklentilerini karşılayan bir anlaşmaya varmak için "tüm engelleri aşmaya" çalıştıklarını söyledi.

Barhoum, Hamas'ın müzakerelerdeki taleplerini şöyle sıraladı:

  • Kalıcı kapsamlı ateşkes
  • İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi
  • İnsani yardımların kısıtlamasız girişi
  • Yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşü
  • Filistinli yetkililerin gözetiminde tam bir yapılanma sürecinin derhal başlatılması
  • Adil bir esir değişim anlaşması

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

