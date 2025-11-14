İzmir’de fabrika yangını! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Yayınlanma:
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan bir salça fabrikasının soğutma kulesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda 1 saatin ardından kontrol altına alındı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Karakova Mahallesi Karakova Küme Evleri mevkiinde yer alan bir salça fabrikasının soğutma bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonucunda olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Alevlere 3 itfaiye aracı müdahale ederken, Ödemiş Belediyesi'ne ait 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken yangının neden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

