Meclis'te Bakan Ersoy'a şok Kartalkaya protestosu! "Sıkmam bu adamın elini"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sunum yapmak için komisyon salonun geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 36'sı çocuk 72 kişinin yanarak öldüğü Kartalkaya Faciası için sorumlu olarak gösterilmesi nedeniyle protesto edildi.

Ersoy, salona girer girmez CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan" diyerek bağırdı.

"SIKMAM BU ADAMIN ELİNİ"

Bu sırada Ersoy, salondaki milletvekillerinin elini sıkmaya devam etti.

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz da bu sırada “Sıkmam ben bu adamın elini” dedi. Uz'un yanındakilere bu ifadesi Ersoy'un geliş anlarını kaydeden videoya yansıdı.

Ersoy'un da Uz'a göz ucuyla baktığı elini uzatmadığını fark ettiği videoda görüldü.

Komisyon toplantısında CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de açıklamalarda bulundu.

CHP'li milletvekilleri; Soma, Bartın ve İliç maden facialarını, Pamukova, Çorlu ve Ankara'daki tren kazalarını, Aladağ'daki öğrenci yurdu yangınını, İğneada'daki seli, Kartalkaya otel yangınını ve Dilovası'ndaki faciaları hatırlattı.

"İHMALDEN ÖLDÜ İSTİFA SIFIR"

CHP'li vekiller , "İhmalden öldü, istifa sayısı: 0" yazılı döviz ile Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masaya koydu.

Veli Ağbaba, şunları ifade etti.

"Bu hafta kanlı bir hafta. Biliyorsunuz, Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi bu haftaydı. 6 kişi cayır cayır yanarak öldü; büyük bir denetimsizlik ve sorumsuzluk var. Maalesef Çalışma Bakanlığı'nda bir kişi bile gözaltına alınmadı, herhangi bir bedel ödetilemedi. Türkiye, toplu ölümlerin, katliamların yaşandığı ve ölenin ölmesiyle kaldığı bir ülke hâline geldi. Kartalkaya Otel'de de 78 kişi cayır cayır yanarak hayatını kaybetti. İnsanlar ölmüş ama bir tane sorumlu yok. Hele hele Kartalkaya ibretlik bir vaka. Bakın arkadaşlar; itfaiye eri ceza alıyor, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, İtfaiye Başkan Yardımcısı ceza alıyor. Bolu Belediyesi'nden üç kişi cezalandırılıyor. Otel sahibi ceza alıyor. Ama bu işin yönetiminden sorumlu Kültür Bakanlığı'ndan bir tane bile ceza alan yok. Ceza alan olmadığı gibi bir tane istifa da yok. Maalesef burada utanma da yok. Bu bütçe kanlı bir bütçe, utanmaz bir bütçe ve yüzsüz bir bütçe.

"BURADA 36 ÇOCUĞUN İSMİ VAR"

Burada 36 çocuğun ismi var. 36 çocuk… Aileler yok olmuş durumda. Ama ceza alan bir tek kimse yok. Ne oluyor? Sorumlular istifa etmediği, ceza almadığı sürece bu katliamlar son bulmuyor; devam ediyor. Böyle bir sorumsuzluk, utanmazlık ve arsızlık olduğu sürece bu durum sürmeye devam edecek. Dolayısıyla biz bu bütçenin 'kanlı bir bütçe' olduğunu söylüyoruz. Bu hafta kanlı bir hafta… Sorumluların ceza alması için uğraşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz."

"EN BÜYÜK AYIBI İŞLEDİ"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kartalkaya'daki faciada Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında soruşturma izni vermeyerek büyük bir sorumsuzluk gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"En büyük ayıplardan biri de budur. Otelleri denetlemesi gereken bakanlık, bütün suçu başka bakanlıklara ve idarelere atarak aradan sıyrılmaya çalıştı. Soruşturma izni vermedi; ancak Danıştay kararıyla soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı. Bu da en az olay kadar üzüntü verici bir durumdur. Burada bakan büyük bir ayıp yapmıştır. Gerçekten kaybedilen canlar adına üzüntülüyüz. Böyle bir olaya duyarsız kalan bir bakanın bütçesini bugün burada görüşeceğiz. Esas sorumlu olan bu bakan, kendini bu işin içinden sıyırmaya çalışmış ve soruşturma izni dahi vermeyerek en büyük ayıbı işlemiştir. Kendisini de buradan kınıyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, de Ersoy'un yangında payı olduğu iddia edilen bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni vermeyerek "utanç verici bir suça ortak olduğunu" belirtti.

Özlale, şöyle konuştu: