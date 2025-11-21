İzmir'de CHP binasına taşlı saldırı: Başkana 'ölüm' tehdidi!

İzmir'in Kiraz Belediyesi binasına dün saat 22.30 sıralarında taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camı kırılırken, şüpheli A.B. güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kaçamadan gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kiraz Belediyesi binasında meydana geldi. Saldırı sonucu binanın camı kırılırken, durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Belediye güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin anında müdahalesiyle saldırıyı gerçekleştiren A.B. isimli şüpheli kaçamadan gözaltına alındı.

BAŞKANI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Gözaltına alınan A.B.'nin, daha önceki tarihlerde de belediye binasında taşkınlık çıkardığı ve özellikle sosyal medya hesabından Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’u ölümle tehdit ettiği belirlendi.

izmirde-belediye-binasina-tasli-saldiri-1025937-304438.jpg

A.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

izmirde-belediye-binasina-tasli-saldiri-1025987-304438.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

