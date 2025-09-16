İzmir traktör faciası: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yeniköy Mahallesi Aktaşlı mevkisinde gerçekleşti. Mısır slajı taşıyan 35 ZHE 27 plakalı traktörün sürücüsü Hasan Çakır’ın (33) kullandığı aracın sol ön tekeri koptu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakır’ın traktörü şarampole devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Çakır’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çakır’ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)