Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar belli oldu! Sokak röportajında konuştu diye hapsi istenmişti

İzmir'de bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla yargılanan ve dava sürecinde bir süre tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Kararı, Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız sosyal medya hesabından duyurdu.

dilruba.jpg

Yargılama sürecinde mahkeme, daha önce Kayserilioğlu hakkında verdiği 11 ay 20 gün hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geri bırakmıştı. Son duruşmada ise bu karar kaldırılarak beraatına hükmedildi.

Kararı, Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yıldız, yargılama süreci boyunca müvekkilinin hukuki durumu hakkında sosyal medya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmişti.

“ÜLKEMİZDE YAŞANAN TÜM HUKUKSUZLUKLARA İLHAM KAYNAĞI OLMASI EN BÜYÜK İSTEĞİMİZDİR”

Avukat Hüseyin Yıldız, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise BERAAT kararı… Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir. Müvekkilim, Dilruba Kayserilioğlu Cumhurbaşkanına Hakaret nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kaldırılarak BERAAT kararı verilmiştir. Umarım tüm hukuksuzluklar son bulur.”

huseyin-yildiz.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

