Tarih verildi: İstanbul'a beklenen yağış geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yarın yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirterek, “Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek” dedi.

Perşembe günü itibarıyla Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini aktaran Tekin, Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyiyle Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışların etkili olacağını söyledi. Özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini ifade eden Tekin, cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağını kaydetti.

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını söyleyen Tekin, “Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede, 6 ila 12 derece düşecek” diye konuştu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul: Çarşamba gecesi Karadeniz’e bakan kıyılarda yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

İzmir: 3 gün boyunca yağış yok. Hava 29-31 derece arasında seyredecek.

Ankara: 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık yarın 29 derece, perşembe 23, cuma günü ise 20 derece olacak.