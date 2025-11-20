İzmir metrosunda patlama iddialarına belediyeden açıklama
İzmir metro hattında balata arızası nedeniyle oluşan duman paniğe yol açarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle seferler kısa sürede normale döndü. vagonda balata kaynaklı yanma meydana gelirken, olay nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı ve vagon Halkapınar’daki onarım istasyonuna çekildi.
Olayla ilgili ilk bilgilere göre, herhangi bir yolcunun yaralanmadığı bildirildi.
Olayın kontrol altına alınmasıyla birlikte metro seferleri normale döndü. Herhangi bir kesintinin bulunmadığı öğrenildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya dair şu açıklama geldi:
"Bugün bazı haber kaynaklarında yer alan “Metroda yangın/patlama” içerikli iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili trende yaşanan durum, kısa süreli bir arızadan kaynaklanan hafif balata kokusudur. Olay sırasında yangın veya patlama söz konusu değildir. Tren güvenli şekilde hatta çekilmiş, yolcu güvenliği açısından herhangi bir risk oluşmamıştır. Sistem normal şekilde işletilmeye devam etmektedir."