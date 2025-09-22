İzmir açıklarında deprem meydana geldi
Yayınlanma:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD deepremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamay göre; İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM
Yerin 14.94 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK AÇIKLANDI
Saat 18.53 sıralarında meydana gelen sarsıntıyla ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:3.9 (Mw)
- Yer:Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun (İzmir)
- Tarih:2025-09-22 Saat:18:53:45 TSİ
- Enlem:38.71889 N
- Boylam:25.57222 E
- Derinlik:14.94 km