İzmir açıklarında deprem meydana geldi

Yayınlanma:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD deepremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamay göre; İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM

Yerin 14.94 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK AÇIKLANDI

Saat 18.53 sıralarında meydana gelen sarsıntıyla ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

  • Büyüklük:3.9 (Mw)
  • Yer:Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun (İzmir)
  • Tarih:2025-09-22 Saat:18:53:45 TSİ
  • Enlem:38.71889 N
  • Boylam:25.57222 E
  • Derinlik:14.94 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
