Son dakika | Balıkesir beşik gibi: 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika | Balıkesir beşik gibi: 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6.1'lik depremin ardından korkutan artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi, Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli, depremin saat 17.16'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

balikesir.jpg

Naci Görür yeni yeri işaret etti: Artık normal değil! Balıkesir'i sallayan depremin ardından paylaştıNaci Görür yeni yeri işaret etti: Artık normal değil! Balıkesir'i sallayan depremin ardından paylaştı

DÜN AKŞAM DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Depremlerin merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde, bugün saat 12.02'de 4.5, dün akşam saatlerinde ise 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydan gelmişti.

Bölge halkı, ardı arkası keilmeyen depremlerden tedirgin.

Son dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildiSon dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret