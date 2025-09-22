Son dakika | Balıkesir beşik gibi: 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6.1'lik depremin ardından korkutan artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi, Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli, depremin saat 17.16'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Naci Görür yeni yeri işaret etti: Artık normal değil! Balıkesir'i sallayan depremin ardından paylaştı

DÜN AKŞAM DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Depremlerin merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde, bugün saat 12.02'de 4.5, dün akşam saatlerinde ise 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydan gelmişti.

Bölge halkı, ardı arkası keilmeyen depremlerden tedirgin.

Son dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi