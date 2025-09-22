Naci Görür yeni yeri işaret etti: Artık normal değil! Balıkesir'i sallayan depremin ardından paylaştı

Balıkesir gece yarısı 4.9 şiddetindeki depremle sallandı. Merkez üssü Sındırgı olan depremler İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa ve birçok ilden de hissedildi.

Kütahya'da meydana gelen 4.2'lik depremle birlikte gece boyunca peşe peşe gelen sallantılar vatandaşların telaşlanmasına neden olurken Sındırgı depreminin üzerinden geçen zamanda fazla sayıda meydana gelen depremler "artçı mı haberci mi?" sorusunu sordurdu. Depremlerin ardından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür iki yeni kırığa işaret ederek olası tehlikeyi açıkladı.

BALIKESİR'İ SALLAYAN 2 DEPREMİN ARDINDAN PAYLAŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21 Eylül tarihinde gerçekleşen 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Görür, depremlerin başlangıçta normal olduğunu ama aşırı sayıda olunca dikkat çekmeye başladığını ifade etti. Paylaşımına fay kırıklarının haritasını da ekleyen Görür, depremlerin meydana geldiği kırıkları ve sıkıştırdıkları noktaları açıkladı.

Sayısı artan depremlerin incelenmesi gerektiğini ifade eden Görür, "Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" diyerek iki yeni yeri işaret etti.

NACİ GÖRÜR YENİ YERİ İŞARET ETTİ: ARTIK NORMAL DEĞİL!

Uşak'ın kuzeyinde bulunan iki fay kırıklarının Sındırgı'da meydana gelen "anormal" hareketlilik sonrası deprem üretebileceğini ifade eden Görür, 'artık normal değil' diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli"