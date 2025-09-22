Naci Görür'den Konya depremi sonrası kritik uyarı: Büyük deprem üretebilir

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.03’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olurken, sarsıntının 9,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür paylaşımında, "Büyük deprem üretme kapasitesi var” ifadelerini kullandı.

Görür'ün paylaşımı bu şekilde:

"Kırkkuyu, Kulu/Konya’da 4,0 deprem oldu. Sığ bir deprem. Tuzgölü Fay Zonu üzerinde. Bu yörede eğim atımı fazla. Yalaşık uzunluğu 200 km civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var."