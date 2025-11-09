İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı Beldesi'nde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir bölgede izinsiz kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgenin eski bir yeraltı şehri olabileceği belirtildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Kasım'da Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde izinsiz kazı yapan iki kişiyi yakaladı.

Kazı yapılan alanda yapılan ilk incelemede, bölgenin eski bir yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Nevşehir genelinde tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

