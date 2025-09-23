İtfaiye İstanbul'da meydanlara indi! Tek tek anlattı

İtfaiye İstanbul'da meydanlara indi! 311. yaşını kutlayan İstanbul İtfaiyesi, İtfaiye haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Sultanahmet ve Kadıköy'de vatandaşlara evde çıkan yangınları ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağını tek tek anlattı.

İstanbul İtfaiyesi, 311. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında, Sultanahmet ve Kadıköy meydanlarında vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlara evde çıkan yangınlar ve yangın tüpünün kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İTFAİYE İSTANBUL'DA MEYDANLARA İNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Sultanahmet ve Kadıköy meydanlarında stantlar kuruldu.

Vatandaşlara broşür dağıtılan etkinlikte, itfaiye ekiplerince mobil eğitim aracında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimi verildi.

yeni-proje-2025-09-23t153644-598.jpg

TEK TEK ANLATTI

İtfaiye ekipleri, mobil eğitim aracında yangın öncesinde ve sırasında yapılması gerekenlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

tfaiye-istanbulda-meydanlara-indi-tek-tek-anlatti-4.jpg

Mobil eğitim aracında kurulan mutfakta, yangın tüpünün kullanımına ilişkin bilgi verildi, evde çıkan yangınlara karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

tfaiye-istanbulda-meydanlara-indi-tek-tek-anlatti-3.jpg

İstanbul İtfaiyesi'nin 311. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında, 26 Eylül'e kadar hafta boyunca kentin farklı noktalarında çeşitli programlar düzenlenecek.

tfaiye-istanbulda-meydanlara-indi-tek-tek-anlatti.jpg

İstanbullular, şehrin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle itfaiyenin 311 yıllık serüvenine tanıklık edecek. Ayrıca, hafta boyunca şehit itfaiyecilerin aileleri ziyaret edilecek.

tfaiye-istanbulda-meydanlara-indi-tek-tek-anlatti-2.jpg

