İtfaiye İstanbul'da meydanlara indi! Tek tek anlattı

İtfaiye İstanbul'da meydanlara indi! 311. yaşını kutlayan İstanbul İtfaiyesi, İtfaiye haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Sultanahmet ve Kadıköy'de vatandaşlara evde çıkan yangınları ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağını tek tek anlattı.