Saman balyalarından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat üzerine harekete geçti.
4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde, H.P., A.D. ve S.K. isimli şüphelilerin kullandığı belirlenen 4 farklı adrese aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bu kişiler gözaltına alındı.
SAMAN BALYALARINDA SAKLANMIŞTI
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, saman balyalarının arasına gizlenmiş toplam 1 kilo 420 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Ayrıca bir adet uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgulama ve adli işlemleri devam ediyor. Operasyonun daha geniş bir şebekeye yönelik olup olmadığı yönünde soruşturma sürdürülüyor.