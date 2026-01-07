Saman balyalarından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Saman balyalarından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Yayınlanma:
Kayseri'de jandarmanın saman balyaları içine gizlenmiş 1,4 kilo esrarı ele geçirdiği eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat üzerine harekete geçti.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde, H.P., A.D. ve S.K. isimli şüphelilerin kullandığı belirlenen 4 farklı adrese aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bu kişiler gözaltına alındı.

SAMAN BALYALARINDA SAKLANMIŞTI

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, saman balyalarının arasına gizlenmiş toplam 1 kilo 420 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Ayrıca bir adet uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgulama ve adli işlemleri devam ediyor. Operasyonun daha geniş bir şebekeye yönelik olup olmadığı yönünde soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

